Le regole valgono per tutti, anche per i ciclisti

Mi permetta di commentare la lettera di martedì scorso del signor Roberto, dicendogli che con la Sua lettera cerca di giustificare i comportamenti dei ciclisti che pedalano in contromano e sui marciapiedi, magari trasportando un bambino. E li giustifica dicendo che è una necessità causata dallo stato delle strade e dal comportamento degli automobilisti e afferma, inoltre, che i ciclisti sono gli utenti deboli della strada. Il solito vittimismo dei ciclisti, anche quelli amatoriali che pedalano sulla strada anche quando ci sono le corsie riservate e affiancati. La mia esperienza personale mi dice, invece, che ci sono altri utenti più deboli: i pedoni, tanto che (dati pubblicati sul GdB) nel 2025 i ciclisti vittime della strada sono stati 4 contro 8 pedoni. Io sono stato travolto tre volte dai ciclisti indisciplinati mentre camminavo sul marciapiede, mi sono fatto male e si sono fatti male anche i ciclisti che, dopo avermi urtato, sono caduti rovinosamente a terra e per fortuna non trasportavano bambini. Quando cammino nelle vie pedonali vengo sempre sfiorato da ciclisti che viaggiano velocemente, perfino all’interno del Castello. Per carità, non è vietato il transito alle biciclette ma dovrebbero andare a passo d’uomo, cosa che si guardano bene dal fare. Non è vero che «al massimo una scorrettezza infastidisce», ma una scorrettezza come quella di viaggiare contromano e sui marciapiedi determina infortuni. Ecco, per concludere, la sua lettera ricalca un po’ il tema della giustizia fai da te, per cui, siccome le cose non vanno come sarebbe auspicabile e come piacerebbe a me, allora mi sento autorizzato a fare come voglio, incurante degli altri. È vero che le piste ciclabili a Brescia lasciano molto a desiderare, specialmente se guardiamo quelle dei Paesi vicini, ma il codice della strada va rispettato. Le leggi e le normative vanno rispettate e non c’è ragionamento che giustifichi il contrario.

Alessandro