La sfilata dei santi che ci ricorda dove andiamo

Continuare le tradizioni è molto importante. E così succede in quel di Rezzato dove da secoli ormai la tradizione della Madonna di Valverde richiama molti fedeli da tutta la zona limitrofa per la processione di fine luglio. Domenica prossima sfileranno come consuetudine i ragazzi che rappresentano i Santi più conosciuti dalla fede popolare. La processione storica si snoda dalla Chiesa parrocchiale di Rezzato verso il Santuario con la statua della Madonna col bifolco in procinto di gettare i pani nel laghetto. Per chi non conoscesse la storia del Santuario, bisogna tornare alla fine del 1300 quando ad un contadino della zona apparve Gesù che gli chiese di buttare nel vicino laghetto i tre pani che aveva nella bisaccia (che rappresentavano tre castighi: peste, carestia e guerra), ma arrivato al laghetto una bella Signora glielo impedì e gli chiese di ritornare da suo figlio chiedendogli in suo nome di gettare solo un pane, il contadino ritornò dal Signore e gli riferì il comando della divina Signora, allora Gesù acconsentì alla Madre sua, e dal contadino venne gettato nel laghetto un solo pane. Questa scena tutti gli anni al termine della processione viene rappresentata presso il laghetto. Tradizioni popolari ricche di fede, tramandate da generazione in generazione. Mi auguro di cuore che continuino nel tempo perché ci ricordano da dove veniamo e dove andiamo.

Maristella

Botticino Sera