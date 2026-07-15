La rondine torna al cuore biancoblù

Nell’estate più infuocata/ una rondine è tornata/ dal bruciante sottotetto/ ecco sfiora il nostro petto./ Aspettavo questo giorno/ e la strada del ritorno/ preparata in modo atletico/ con il campo mio magnetico./ Mentre ero in volo/ un rondone spagnolo:/ «È cambiata la gestione/ il tuo Brescia è Unione»./ Per me niente e nulla cambia/ sono giunta fino in Gambia/ ma il mio posto è sul torace/ dove i Padri della Pace/ con le loro manos juntas/ mi chiamarono Voluntas.

Andrea Stanga