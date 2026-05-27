La principessa Kate in Emilia e la realtà che c’è pure da noi

Sentendo e leggendo in questi giorni le notizie e i commenti sul sistema educativo Emilia, in occasione della visita della principessa Kate, non ho potuto fare a meno di pensare alla splendida realtà presente sul nostro territorio, che offre ai piccolini dai 3 ai 6 anni di crescere in un ambiente educativo a misura di bambino e i cui effetti positivi, noi nonni, vediamo ogni giorno nella nostra nipotina che ora frequenta la scuola elementare. Mi fa piacere condividere con voi questa opportunità che a mio avviso dovrebbe essere conosciuta da quanti hanno a cuore coloro che rappresentano il nostro futuro e il futuro dell’umanità.

Maria Cetti