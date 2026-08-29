La politica attuale e le aspettative sin qui disattese

Ho letto con attenzione la lettera del consigliere Gianmario Sirani pubblicata il 25 agosto in merito all’operato del Governo Meloni. Da cittadino apolitico che vive e respira la realtà quotidiana di Brescia, fatico purtroppo a ritrovare nelle sue parole il Paese reale in cui mi muovo ogni giorno. La politica non dovrebbe essere una narrazione astratta, ma un riscontro di fatti verificabili. A quattro anni dall’insediamento dell’esecutivo, la percezione e i dati della vita di tutti i giorni raccontano una storia diversa: la sicurezza sul territorio non mostra i miglioramenti promessi, le liste d’attesa e le difficoltà della sanità pubblica pesano gravemente sulle famiglie, e il costo della vita è giunto a livelli critici. Come pensionato, assisto a un continuo indebolimento del mio potere d’acquisto; la pensione si accorcia mese dopo mese a fronte di spese e tariffe alle stelle. Al di là dei proclami e della propaganda, quali sono i veri provvedimenti strutturali e riscontrabili che hanno impattato positivamente sulla vita dei cittadini e dei pensionati in questi anni? Le aspettative iniziali hanno lasciato spazio a risultati finora non pervenuti. I cittadini non chiedono faziosità, ma risposte concrete a problemi reali.

Fiorenzo Cigolini

Quartiere Abba