La nostra sovranità viene violata. Per me è un abuso

Fino allo scorso anno l’unica minaccia alla pace del mondo era la Corea del Nord, poi ci fu un lungo silenzio, poi qualche settimana fa c’è stata la notizia che la Corea del Nord ha aumentato il suo arsenale atomico ed anche il numero di missili a lunga gittata capaci di arrivare negli Usa. Con quale diritto gli Usa vogliono impedire all’Iran di dotarsi delle bombe atomiche e lasciano la Corea del Nord libera di farlo? Gli Usa dicono che l’Europa si deve riarmare da sola, cosa farebbe Trump se Italia, Spagna e Germania costruissero delle bombe atomiche come deterrente alla minaccia russa? Prima Trump dichiara che non ha bisogno degli alleati europei per vincere la guerra contro l’Iran, poi cambia idea e dice che l’Italia non lo aiuta per vincere questo conflitto. Probabilmente vorrebbe delle truppe italiane per invadere l’Iran come in Afghanistan, che ci costò 54 caduti. Le forze armate della nostra Repubblica sono nate per difendere i nostri confini e non per combattere guerre per conto terzi. Nel frattempo, nonostante il divieto di usare le basi a Ghedi, Aviano e Sigonella, ad Aviano arrivano ogni giorno dei cargo Usa con armi a bordo che poi ripartiranno per la guerra contro l’Iran. Questi abusi non fanno altro che violare la nostra sovranità, che è già molto poca.

Marzio Zizioli