La differenza tra informazione e comunicazione
Scrivo in merito alla rubrica presente sul GdB «Caccia», solo per sottolineare quanto sia utile la sua presenza per comprendere al meglio la differenza tra libera informazione giornalistica e strumento di promozione e propaganda. Non è assolutamente una critica, la leggo sempre con molto interesse, credo solo sia doveroso chiamare le cose con il proprio nome. Si può essere d’accordo o meno, l’importante è la chiarezza.
Nicola Fantoni
Caro Nicola, ha ragione: l’importante è la chiarezza. Gli articoli in pagina sul giornale fanno parte della libera informazione, lo spazio «Caccia» è invece uno spazio a pagamento, che presenta differenti caratteri tipografici proprio perché si capisca che è una forma di pubblicità, un veicolo di - legittima - propaganda e promozione per tutti coloro che vogliono utilizzare il giornale come megafono.
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