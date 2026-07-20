La differenza tra informazione e comunicazione

Caro Nicola, ha ragione: l’importante è la chiarezza. Gli articoli in pagina sul giornale fanno parte della libera informazione, lo spazio «Caccia» è invece uno spazio a pagamento, che presenta differenti caratteri tipografici proprio perché si capisca che è una forma di pubblicità, un veicolo di - legittima - propaganda e promozione per tutti coloro che vogliono utilizzare il giornale come megafono.