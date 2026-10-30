Itineranti postali aspettando che riapra Travagliato

A seguito della risposta pubblicata il 23 settembre da Poste Italiane Media Relations, nella quale veniva indicata la riapertura dell’ufficio di Travagliato per la fine del mese di Ottobre, purtroppo spiace constatare che l’ufficio permane un cantiere, non si vedono lavori in avanzamento e si trova affisso un nuovo avviso che la data di riapertura è stata spostata al 26 Novembre. Oltretutto nella risposta veniva indicato di fare riferimento all’ufficio postale di Roncadelle per i servizi necessari ma contrariamente, ora l’utenza deve spostarsi a Torbole! In 11 mesi abbiamo visitato 3 sportelli: Ospitaletto, Roncadelle e ora Torbole, quindi al prossimo sportello abbiamo un bonus? Chiederei quindi a Poste Italiane un po’ più di «serietà» nelle comunicazioni, l’utenza di un Comune di oltre 13mila abitanti ha necessità dello sportello, senza ulteriori rinvii.

Ferruccio Pezzali