Istituto San Rocco. Al Pronto soccorso nessun disservizio

In riferimento alla segnalazione della signora Barbara, pubblicata in data 12 giugno e relativa a una presunta esperienza negativa presso il Pronto soccorso dell’Istituto Clinico San Rocco, riteniamo doveroso fornire alcuni elementi di chiarimento, nel rispetto della correttezza dell’informazione e a tutela della nostra struttura e dei professionisti che vi operano. La documentazione clinica ufficiale in nostro possesso, regolarmente registrata, tracciabile e verificabile, restituisce infatti un quadro dei fatti significativamente diverso da quello rappresentato nella segnalazione. In particolare, risulta che la paziente sia stata regolarmente accettata presso il Pronto soccorso, sottoposta a triage con attribuzione del relativo codice di priorità e visitata dal medico di turno. Nel corso della presa in carico ha ricevuto valutazione clinica completa, esame obiettivo e trattamento farmacologico. Considerato il quadro clinico rilevato, le è stata inoltre proposta una permanenza in osservazione fino al mattino, al fine di consentire un monitoraggio appropriato dell’evoluzione della sintomatologia. Tale proposta non è stata accolta dalla paziente, che ha scelto autonomamente di interrompere il percorso assistenziale e di allontanarsi dalla struttura prima del completamento dell’iter diagnostico. La stessa paziente si ripresentava poi al Pronto soccorso, nel corso della stessa giornata, riferendo in anamnesi di essere «già stata valutata nella notte per la stessa sintomatologia». Alla luce di tali documentabili evidenze, risulta pertanto priva di fondamento l’affermazione secondo cui non sarebbe stata accettata o presa in carico dal Pronto soccorso. Riteniamo altresì opportuno ricordare che ogni accesso al Pronto soccorso viene gestito secondo procedure rigorosamente codificate, con piena tracciabilità delle attività svolte e precise responsabilità professionali in capo agli operatori coinvolti. Per queste ragioni non possiamo accettare e tollerare che vengano diffuse ricostruzioni non aderenti alla realtà dei fatti, che possono arrecare un ingiustificato pregiudizio nei confronti della professionalità degli operatori sanitari e della reputazione dell’Istituto stesso.

Istituto Clinico San Rocco, direzione sanitaria