Islam e Occidente, paure e fragilità culturali

Navigando su Facebook mi sono imbattuto in una pagina che mi ha sorpreso e fatto meditare a lungo; il post chiede ai lettori chi dovrebbe avere ragione tra il Papa e il cardinale Sarah in merito a un loro quesito. Il Papa: «Dovremmo probabilmente avere un po’ meno paura dell’Islam»; il cardinale: «Svegliatevi! L’Islam è un pericolo. Se i cristiani non iniziano a preoccuparsi della propria fede, l’Islam prenderà il sopravvento sull’Occidente». Ampia maggioranza a favore del cardinale; anche io mi sono associato. Egli sa quello a cui il popolo africano è andato incontro con la cultura musulmana, per questo avverte il cristianesimo. Guardiamo cosa accade in Nigeria, Congo e Sud Sudan e cosa è accaduto in Algeria anni fa. Con ciò non credo che Papa Leone sottovaluti il problema. «L’Islam avanza sulla nostra debolezza culturale»: parole di Jean-Marie Rouart, scrittore «immortale» di Francia.

Gianmarco Dosselli

Flero