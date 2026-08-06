Internet che non funziona e gestore irreperibile

Sono un utente di GreenFiber e da venerdì 31 luglio Internet non funziona mettendomi in grande difficoltà in quanto lo utilizzo per lavoro. Sul sito solo indicazione di un problema tecnico in via di risoluzione. Nessun contatto telefonico e via mail è stato possibile in questi giorni, ho scritto e telefonato ma nessuno si è degnato di rispondere. Lo store è chiuso e io che sono cliente e ho già pagato in anticipo un anno di abbonamento mi sento truffato. Chiediamo la restituzione immediata di quanto pagato e vi segnaleremo all’autorità competente con richiesta dei danni, se non avremo un riscontro immediato per risolvere il problema.

Luigi Picciocchi