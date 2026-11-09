Il valore di un giornale indipendente

In questi giorni sono stato colpito da due lettere a voi inviate. La prima l’ho letta sul giornale del 31 ottobre a firma A. Rolfi. Premesso che è giusto, democratico e rispettabile che ognuno abbia una propria idea, e quindi non voglio contrappormi assolutamente sul piano politico. Secondo me questo governo ha fatto tantissimo in questi anni, considerando soprattutto il contesto internazionale in cui ha dovuto lavorare! Il carovita è un problema mondiale, con una inflazione salita al 5,4% in zona Euro. Però non mi trovo d’accordo sul fatto che in questi giorni si sia parlato più della violenza che non delle ragioni dei manifestanti! Si è infatti trattato di una violenza inaudita, organizzata e consumata in ogni dettaglio, contro tutto e contro tutti! Chi ha avuto la disgraziata idea di passeggiare in piazza Duomo a Milano è scappata terrorizzata, se non ferita dai vetri infranti dei negozi! Saccheggi, scontri, macchine e cassonetti incendiati. Far vedere certe immagini alle tv o sui giornali non significa sottovalutare o deviare le ragioni dei manifestanti, ma fare cronaca! Ho 74 anni, anch’io ho scioperato o manifestato, ma scene simili non sono mai passate nelle menti di noi giovani di allora, fra cui molti vivevano il disagio di oggi ma che, forse perché ben educati, erano lontano anni luce da fare quel che vediamo oggi ripetersi con frequenza inquietante! Mi scuso per il mio prolungarmi, ma c’è un’altra lettera che mi ha stupito, una lettera alla quale Lei ha risposto con il solito garbo. Mi riferisco a quel lettore che vuole annullare l’abbonamento al nostro giornale solo per il fatto che non gli è piaciuto l’articolo di fondo di Roberto Chiarini! Che significa? Anch’io a volte non sono d’accordo, ma questo è il pregio di un giornale come il nostro, indipendente e autonomo, con pluralità di voci! Se il lettore non è d’accordo, e vuole solo leggere ciò che piace a lui gli consiglio di abbonarsi a uno dei tanti giornali di parte (destra o sinistra) che ci sono in Italia. Personalmente l’appuntamento quotidiano con il GdB lo mantengo da quando ho imparato a leggere e lo mantengo anche online da quando mi sono trasferito a Roma.

Giuseppe De Poli