Il gioielliere ha pagato un prezzo altissimo

La vicenda del gioielliere Mario Roggero lascia un profondo senso di amarezza. Pur nel massimo rispetto per le decisioni della magistratura, ritengo che una condanna così severa nei confronti di chi, in pochi drammatici istanti, ha reagito a una rapina nel proprio luogo di lavoro meriti una riflessione. Nessuno può sapere come reagirebbe trovandosi improvvisamente di fronte a un grave pericolo. Dietro quella vicenda c’è un uomo che ha visto minacciata la propria vita e quella dei suoi collaboratori, e che da quel giorno porta con sé un peso enorme. Per questo mi auguro che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa valutare con sensibilità la concessione della grazia, quale atto di umanità e di equilibrio nei confronti di una persona che ha già pagato un prezzo altissimo sul piano personale e umano.

Alfonso Scelzo

Gavardo