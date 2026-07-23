Il foglio non basta. Così mi sono preso una multa

Sabato 18 luglio, la mattina ho fatto un giretto al mercato di via San Faustino. Parcheggiata la macchina in via Trento, di fronte al liceo Calini, mi sono avvicinato al parchimetro per la «sosta blu». Per i 45 minuti che mancavano alle 12.30 (termine ultimo per la sosta a pagamento dei prefestivi) erano richiesti, con tessera residenti, solo 30 centesimi che tuttavia non mi è stato possibile versare ne con moneta né con carta di credito a causa di un non meglio specificato «problema tecnico» segnalato al momento del pagamento (che impediva anche l’inserimento delle monete); questo per ognuno dei 4 tentativi ripetuti con la mia tessera e altrettanti con quella di mia suocera. Ho allora messo sul cruscotto un foglio spiegando il motivo del mancato pagamento, l’importo dovuto, data e ora di arrivo. Nel frattempo 10 minuti già se ne erano andati. Naturalmente incuranti del messaggio i nostri zelanti accertatori, vigili o ausiliari che siano, implacabili come la morte, alle 12.15 hanno colpito duro lasciando una sanzione sul parabrezza per mancata esposizione del tagliandino. Che dire, buon senso? P.S. Al mercato ho acquistato merce da quattro diverse bancarelle; ad ogni esercente ho dovuto chiedere espressamente lo scontrino! Non un vigile all’orizzonte...

Alberto Rodella

Brescia