Il dottor Ramera e la cura diventata vera eccellenza

In questo tempo dove si parla spesso di brutti avvenimenti e di mala sanità, ci sentiamo in dovere di essere positivi e di portare una speranza a tutti. Spesso, quando dobbiamo affrontare percorsi importanti, cerchiamo tra le nostre conoscenze i medici che crediamo migliori per essere più tranquilli. Noi, senza raccontare la nostra storia nel dettaglio, abbiamo trovato, senza conoscenze alcune, un giovane chirurgo attento, scrupoloso e accogliente, il dottor Marco Ramera che, in pochi giorni, ha organizzato l’iter che avremmo dovuto percorrere e che tuttora ci sta accompagnando, con dedizione, impegno e pazienza nel percorso post operatorio. Un grazie di cuore al dottor Ramera e anche a tutto il personale della III Chirurgia dell’Ospedale Civile di Brescia che rende il nostro ospedale un’eccellenza di cui andare fieri.

Fulvia e Guido Vitale