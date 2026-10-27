Il curioso viaggio che ha fatto un assegno

Ho ipotizzato l’improbabile avventura di un comune assegno bancario, del tipo che si dà per un acquisto o si riceve in pagamento, per sottolineare la presunta «inconsistenza» del denaro, quel senso di meno reale quando non è tangibile. Carlo (i nomi sono di fantasia) lo emette con un importo di poco inferiore a mille euro, cosicché non c’è l’obbligo del «non trasferibile» e lo dà a Mario, che gli ha appena venduto una bicicletta nuova di fiamma e questi, col medesimo assegno, acquista articoli sportivi nel negozio di Claudio il quale, sempre previo «girata», l’atto formale con cui il beneficiario di un titolo di credito (il girante) trasferisce a un’altra persona (il giratario) il diritto di incassarlo e che perlomeno a livello teorico potrebbe continuare all’infinito, lo adopera prenotando nell’agenzia di Vittoria una bella vacanza. Vittoria lo impiega l’indomani per regalarsi un servizio di piatti e bicchieri su cui aveva messo gli occhi da tempo e lo fa nel negozio di Alessia, che non perde l’occasione di girarlo a Giusy per iscriversi nella sua palestra; questa a sua volta lo usa per acquistare la collezione di francobolli di Valerio e, solo per tirare acqua al nostro mulino, lui acquista da Carlo, proprio quello all’inizio della nostra storia, gli articoli da giardino che ha messo in vendita. Supponiamo che Carlo non versi il proprio assegno in banca, interrompendo il curioso percorso del nostro assegno e dimostrando come nessuno abbia sborsato effettivamente del denaro (ipotizzando spese di pari importo) consentendo comunque svariate transazioni, potremmo dire basandosi sulla fiducia delle persone, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Ciascuno tragga la morale che preferisce, nel frattempo, nella realtà, il denaro in nostro possesso gira e rigira è sempre necessario, anzi indispensabile, in maniera tangibile ogni giorno senza soluzione di continuità e presenta sempre il suo (estratto) conto alla fine del mese con puntualità.

Giuseppe Agazzi

Rovato