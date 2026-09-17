Il caso mensa e la tutela della salute dei nostri figli

Leggo l’articolo sulla mensa al nido di Concesio che tratta la situazione in maniera molto semplicistica e la paragona a piccoli problemi intestinali. La realtà è un po’ più complicata, ci sono bambini di poco più di un anno ricoverati con sintomi di Salmobella e Noravirus... Non mi sembrano piccoli problemi intestinali. Rifacendomi all’intervento del sindaco Castelletti all’inaugurazione dell’anno scolastico nel quale ribadiva che la scuola e gli asili devono essere luoghi sicuri nei quali i nostri figli e nipoti possano crescere, mi domando chi sorveglia i cibi che gli diamo, grazie a cui dovrebbero crescere sani? Spero in un’indagine approfondita e seria, non con volontà punitive, ma per avere la sicurezza dei luoghi in cui i nostri figli possano crescere.

Paolo Bonisoli

Sirmione