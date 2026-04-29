Il Capo dello Stato e quelle certezze che restano salde

Caro Gianantonio, la facciamo breve: sì, siamo sicuri. Siamo sicuri che il Presidente della Repubblica sia sopra le parti (super partes) e non sopra una parte soltanto (super pars). Siamo sicuri che l’equilibrio dimostrato in questi anni nell’esercizio della sua funzione abbia garantito all’Italia stabilità e rispettabilità verso tutti (erga omnes, se vogliamo continuare con i latinismi), sia in patria sia oltre i confini nazionali. Siamo sicuri di questo e di molto altro, mentre non neghiamo che in certi casi - ad esempio ciò che sta emergendo riguardo la Grazia concessa a Nicole Minetti - nutriamo più di un dubbio, alimentando il sospetto che proprio per il suo essere «sopra le parti» il Capo dello Stato finisca nel mirino di chi ha interesse a spargere fango, poiché così diventa labile il confine tra chi è pulito e chi invece gioca sporco.