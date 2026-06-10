Il Brescia ha perso, io ho pianto, ma grazie presidente

Al presidente del Brescia dico che sono un figlio di Brescia e bresciano fino al midollo. Volevo ringraziare di cuore per questa bellissima stagione. Ad Ascoli abbiamo perso... fa male, molto male, io sono spesso fuori dalla città e dall’Italia, e guardando la partita ho pianto come un bambino, si tratta di calcio si, ma essere bresciano è qualcosa di unico. Noi bresciani non perdiamo mai. Torneremo più forti, noi non molliamo mai, siamo il cuore produttivo della nostra amata patria, dalle terre bresciane nascono figli e figlie orgogliosi e fieri, lei ci ha ridato speranza e appartenenza... Brescia deve sempre sopravvivere a qualunque avversità, le 10 giornate lo dimostrano. Nessuno potrà mai capire cosa si prova a vedere la maglia bianca e blu con la «V» sul petto. Presidente Pasini, ora siamo una città unità, il sogno inizia ora dopo questa sconfitta. Grazie presidente.

Lorenzo