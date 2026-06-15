I monopattini non a regola. Si devono multare

Per lavoro frequento la zona Ovest della città, grosso modo i quartieri di Fiumicello e via Milano. A seguito della normativa che ha recentemente e finalmente iniziato a regolare un poco l’utilizzo dei monopattini, mi sono incuriosito ed ho iniziato ad osservare se in materia fosse cambiato il costume degli utenti. Per niente. Vedo ragazzi appollaiati in due sul mezzo, senza casco, senza contrassegno, in contromano, sui marciapiedi e spesso a velocità non moderata. Questo anche in vie trafficate dove questo modus operandi mette a rischio l’incolumità di utilizzatori, ciclisti, pedoni ed ovviamente automobilisti. La cosa che più mi ha sorpreso è non vedere mai un vigile fermare un monopattino, né tantomeno dare una multa. Presso un locale pubblico dove credo i tutori del traffico siano convenzionati per pranzo o cena mi è capitato anche di vedere agenti entrare o uscire dal locale medesimo ed assistere alle performances senza alcun tipo di reazione. Nemmeno un bonario richiamo. Pertanto mi è venuto il dubbio, che forse l’Amministrazione comunale può dissolvermi, se per caso nel contesto legislativo nazionale Brescia goda di una sorta di Editto di Tolleranza, quale quello di Costantino e Licinio del 313. Sia prevista cioè, magari per un periodo di mora, sostanzialmente la facoltà di fare ciò che più aggrada.

Paolo Zanetti

Brescia