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Ho preso la multa ma grazie per aver risparmiato l’auto

Volevo ringraziare pubblicamente la Polizia locale che domenica 24 maggio alle 11 e 30 mi ha citofonato per avvisarmi di spostare l’auto, parcheggiata nel primo tratto di via Pace, che altrimenti sarebbe stata rimossa a causa di un mercatino vintage. Pago volentieri la multa: in effetti ero in divieto (anche se devo dire inconsapevolmente) ma non trovare l’auto sarebbe stato tremendo, perciò grazie alla gentilissima vigilessa che si è presa il disturbo di cercarmi e avvisarmi. Rivolgo però un appello al Comune: autorizzare nello stesso fine settimana la festa della Madonna dei Miracoli con divieto di sosta (e transito) in corso Martiri e il mercatino con divieto di sosta (e transito) in via Pace non è una grandissima idea sia per la cronica penuria di posti per i residenti sia per il blocco dell’accesso da corso Garibaldi e corso Martiri.

Enrica Epis

Brescia

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