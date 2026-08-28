Guerre, il prezzo lo paga sempre il popolo sfinito

Parafrasando un detto di Carmelo Bene: «La situazione non è seria, ma drammatica; la situazione è drammatica ma non è seria». Penso si adatti perfettamente all’attuale panorama internazionale. Premesso che Trump non è l’America, Putin la Russia e Zelensky l’Ucraina, anche se democraticamente eletti, non è più possibile che l’Ucraina diventi la fotocopia di Gaza. Non si dimentichi che l’Ucraina è stata membro fondatore dell’Urss nel 1922 ed è indipendente dal 1991. La Crimea annessa nel 2014 alla Russia nella totale indifferenza o quasi (Referendum farsa). Oggi si continua a buttare miliardi di dollari (armi ed aiuti) in una causa persa. Nessuno aveva capito che il 2014 era solo un assaggio per prendersi altre regioni strategiche: il Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Referendum 2022 ratificato dalla Russia e contestato dalla comunità internazionale. Sorge l’atroce - per chi è nel mezzo - dubbio, che siano in troppi (Putin sul tappeto rosso di Trump in Alaska), a voler il proseguimento della gratuita (ma non tanto) mattanza. Chi paga è il popolo, ma in fondo dov’è questo popolo, chi è che non ha più casa, famiglia, lavoro, chi paga in fondo sono sempre quelli che non c’entrano, soffrono e basta. Zelensky non potrà mai vincere la Russia perché è combattere contro la nebbia, i vulcani o i temporali. Ti lasciano morire per sfinimento. Trump non riuscirà nell’intento d’azzerare l’Iran, non ricorda il tentativo fallito, a causa di una tempesta di sabbia, nella liberazione di numerosi ostaggi Usa dopo la caduta di Mohammad Reza Pahlavi, non ricorda Hanoi ed il Vietnam, fa finta di non sapere gli avvertimenti della Russia sulla guerra in Afganistan, la vittoria viene se hai il popolo con te, in Ucraina si sta muovendo qualche cosa, sofferenza, distruzioni, inflazione, corruzione, un compost esplosivo peggiore dei droni. Meglio perdere un braccio che morire senza aver risolto. Vediamo quando e come finirà... ho tutto il tempo che il tempo mi darà.

Fabrizio Chieribicco

Flero