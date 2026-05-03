Grazie GdB, casa comune dei lettori-autori

Ci sono incontri che fanno veramente piacere, e così è stato per il ritrovo del 27 aprile con i lettori autori, ognuno con la sua identità che spazia tra le generazioni e le correnti di pensiero. L’emozione per questo evento si respirava a pieni polmoni nella Sala Libretti. Il confronto che viene dato nella rubrica delle Lettere al Direttore è il riflesso della comunità bresciana che va dalle valli alla pianura e ai laghi. La sigla GdB Giornale di Brescia, come è stato sottolineato è anche la sigla di Gente di Brescia unita da un identità, da una storia, da usi e costumi che attraverso il nostro Giornale vengono condivisi e resi pubblici per farci sentire la nostra città e provincia un paese! Grazie a tutti e continuiamo così... sperando in nuovi autori lettori. Concludo con una frase d’autore: «L’arte di scrivere è l’arte di scoprire ciò in cui si crede». (G. Flaubert). Questa lettera è di ringraziamento al direttore Nunzia Vallini e al vice direttore Giorgio Bardaglio... Grazie di cuore.

Una lettrice autrice a nome di tutti