Grazie agli Spedali Civili e al professor Antonio Curnis

Permettetemi di esprimere la mia riconoscenza nei confronti del personale medico e infermieristico per le cure ricevute presso il reparto Cardiologia, Unità di Elettrofisiologia, degli Spedali Civili di Brescia. In particolare esprimo la mia gratitudine per la disponibilità manifestata dal professor Antonio Curnis. Le elevatissime competenze acquisite nel corso di pluriennali esperienze accademiche e professionali, che pongono il professor Curnis ai vertici dell’innovazione medica in ambito internazionale, sono ulteriormente esaltati dall’atteggiamento compassionevole, di rara e preziosa umanità, nei confronti del paziente, valore fondante della cura con empatia alla base della missione del medico. Grazie per il contributo di altissimo livello che gli Spedali Civili assicurano al Servizio Sanitario Nazionale.

Emanuele Distante