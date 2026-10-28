Grazie a chi si è preso cura di me in Poliambulanza

Il 23 ottobre, a causa di una caduta accidentale dovuta ai nostri «meravigliosi» marciapiedi - perché Brescia è proprio una città sicura - ho dovuto recarmi in ospedale. Presso la Fondazione Poliambulanza, dall’accettazione del pronto soccorso ai raggi X, fino alla sala gessi, ho trovato persone splendide. Nonostante il clima frenetico e i ritmi di lavoro pazzeschi, hanno avuto la pazienza e la gentilezza di farmi sentire a casa. A fronte di un dolore fortissimo, ho riscontrato una professionalità e, soprattutto, una sensibilità che raramente ho trovato altrove. Ringrazio di cuore Lucio, Gigi, il dott. Bonura e l’infermiera Desiree.

Virginia Colpani