Grazie a chi al Civile ha curato nostro figlio

Desideriamo ringraziare pubblicamente gli Spedali Civili nel loro complesso e tutte le persone che hanno seguito nostro figlio autistico e con disabilità in una complicata degenza, durata quasi trenta giorni, per lo più in terapia intensiva. Benché irta di spaventi e preoccupazioni per noi familiari, per i sanitari e per tutta la rete di amici e conoscenti, la cronaca è presto fatta: un intervento ortopedico di un certo impegno magistralmente riuscito, le complicazioni cardio-respiratorie in uscita dal blocco operatorio e una lunga opera di protezione, recupero e cura in rianimazione grazie al concorso di varie figure e competenze mediche. Abbiamo condiviso la vita dell’ospedale, dei medici, degli infermieri, degli operatori e delle famiglie di altri ammalati gravi sperimentando da dentro l’immenso valore umano e professionale di un lavoro fatto bene, con metodo e coscienza. Le fatiche, i turni, le dinamiche organizzative, le eccellenze e gli ostacoli ma soprattutto il difficile equilibrio da mantenere tra lucidità professionale e partecipazione umana a servizio delle persone più diverse. Come genitori di un giovane con disabilità, in particolare, abbiamo avuto l’accompagnamento del servizio Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), un progetto che da quasi due anni gli Spedali Civili hanno introdotto per meglio garantire il diritto alla salute e organizzare l’assistenza di persone con disabilità e necessità di un sostegno intensivo. Il progetto si basa su una equipe dedicata e sulla collaborazione dell’intero ospedale. La nostra gratitudine ci imporrebbe di elencare adesso tutti i nomi dei reparti e delle persone che abbiamo conosciuto in questa esperienza. Ma lo abbiamo fatto direttamente e non mancheremo di farlo ancora incontrandoli. Al Giornale dei bresciani chiediamo spazio per attestare il merito di un servizio pubblico di cui, pur tra mille difficoltà, tutti noi dobbiamo essere fieri.

Una mamma ed un papà