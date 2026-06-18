Grande Lodrino. Bravi tutto lo staff e mio marito

Dietro ogni società sportiva ci sono persone che con dedizione e sacrificio lavorano ogni giorno per far crescere il proprio ambiente e raggiungere nuovi traguardi. Tra queste c’è sicuramente mio marito, Manuel Fausti, direttore sportivo del Lodrino che, da anni, mette a disposizione della società tempo, passione e competenza. Il suo impegno costante, spesso lontano dai riflettori, è stato fondamentale per costruire un gruppo solido e ambizioso. Grazie al lavoro svolto con lo staff tecnico, giocatori, volontari e Polisportiva, il Lodrino ha vissuto una stagione importante. A lui di vedere premiati tutti i sacrifici; il suo entusiasmo e la sua determinazione sono un esempio per tutti. Si dice che i miracoli durino un giorno, ma che l’impegno costruisca un percorso che porta lontano. Un grande in bocca al lupo per questo importante traguardo a lui, alla squadra e a tutto lo staff: che l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati durante tutta la stagione possano essere premiati con la meritata promozione in Eccellenza!

Elisa Carè

Marcheno