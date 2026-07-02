Gli equilibrismi della direzione. Altro che il circo

Caro Damiano, apparteniamo alla categoria della gente semplice, quella che diventa rossa in viso pure per i più piccoli complimenti. Figuriamoci per quelli giganti. Grazie allora, per un riconoscimento che coglie l’essenza di come intendiamo il mestiere. «Equilibrio» è la parola chiave, contando su alcune regole limpide (la prima, assoluta, è che lo spazio delle lettere è di libertà piena: se non contengono offese possono essere tutte pubblicate). Nei titoli adottiamo qualche malizia, è vero, mentre per quanto riguarda le risposte scriviamo ciò che non avremmo imbarazzo a ripetere a voce, guardando ogni interlocutore negli occhi. Un lavoro certosino, la cura di queste pagine, che rappresenta qualcosa di unico e bellissimo: la possibilità di entrare in relazione con tutti, il ricco come il povero, il cittadino e il potente, chi vive in valle al pari di quanti abitano in città, il politico e l’elettore, chi porta in cuore una pena e coloro che scrivono per diletto, rilanciando idee, pareri, domande, lamentele, ringraziamenti... Tutto e tutti insomma, a testimonianza che la diversità è un valore e non bisogna averne paura.