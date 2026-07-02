Gli equilibrismi della direzione. Altro che il circo
Da bambino frequentavo il circo e osservavo con meraviglia le evoluzioni degli equilibristi, affascinato dalla loro capacità di mantenere il controllo anche nelle situazioni più precarie. Oggi, da adulto, riconosco forme di equilibrismo altrettanto complesse in ambiti molto diversi: tra queste, il ruolo di direttore di un giornale. Dirigere una testata dev’essere uno dei mestieri più impegnativi. Richiede competenze non comuni: padronanza della scrittura, intuito giornalistico, capacità diplomatiche e un’attenzione costante alle sensibilità della redazione, ai diversi orientamenti del territorio e al pubblico dei lettori. Da un lato occorre proporre un prodotto editoriale attrattivo, capace di mantenere vivo l’interesse dei lettori; dall’altro è necessario rispettare la linea editoriale, guidando la lettura senza rendere esplicita l’intenzione orientativa del testo. Talvolta ciò implica scelte comunicative raffinate, come titoli che sembrano introdurre un contenuto mentre l’articolo sviluppa una prospettiva diversa, lasciando al lettore il dubbio che si tratti di un semplice errore redazionale. Anche la gestione delle lettere al direttore richiede equilibrio: selezionare, ridurre o talvolta non pubblicare determinati contributi significa tutelare la sensibilità del pubblico e, al tempo stesso, preservare la credibilità e la stabilità della testata. In questo complesso insieme di esigenze, riuscite a mantenere la rotta con continuità e misura, svolgendo un compito che, per difficoltà e precisione richieste, non è distante da quello degli equilibristi che osservavo da bambino.
Damiano Ferrari
Caro Damiano, apparteniamo alla categoria della gente semplice, quella che diventa rossa in viso pure per i più piccoli complimenti. Figuriamoci per quelli giganti. Grazie allora, per un riconoscimento che coglie l’essenza di come intendiamo il mestiere. «Equilibrio» è la parola chiave, contando su alcune regole limpide (la prima, assoluta, è che lo spazio delle lettere è di libertà piena: se non contengono offese possono essere tutte pubblicate). Nei titoli adottiamo qualche malizia, è vero, mentre per quanto riguarda le risposte scriviamo ciò che non avremmo imbarazzo a ripetere a voce, guardando ogni interlocutore negli occhi. Un lavoro certosino, la cura di queste pagine, che rappresenta qualcosa di unico e bellissimo: la possibilità di entrare in relazione con tutti, il ricco come il povero, il cittadino e il potente, chi vive in valle al pari di quanti abitano in città, il politico e l’elettore, chi porta in cuore una pena e coloro che scrivono per diletto, rilanciando idee, pareri, domande, lamentele, ringraziamenti... Tutto e tutti insomma, a testimonianza che la diversità è un valore e non bisogna averne paura.
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