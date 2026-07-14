Gita bellissima per ricordare papà. Valtrompia super

Questa mattina con mio figlio Giovanni abbiamo deciso di fare una camminata tra le nostre montagne della Valtrompia. Partiti dalla Vaghezza siamo saliti dalla scala dell’Ario e dopo la prima ora di buon passo, siamo arrivati alla Croce posta in vetta al monte Ario. Una ripida discesa ci ha portato all’Alpe Pezzeda godendo di uno spettacolare panorama, ma vedendola desolatamente deserta. Abbiamo scoperto sentieri ben sistemati al fine di consentire il passaggio anche delle mountain bike; non so se siano stati il Gianni e il Leo ma a chiunque abbia lavorato, un grande grazie. Proseguendo siamo giunti a Pezzeda Mattina incrociando mucche e capre in alpeggio; anche a questi allevatori un ringraziamento nella speranza che il suono dei campanacci ci accompagni ancora per tanti anni nelle camminate. Quindi è iniziata la salita alla Corna Blacca dal versante della Valle Sabbia; salita impervia ma di grande soddisfazione con passaggi spettacolari. E una volta raggiunta la vetta della Blacca lo sguardo a 360 gradi non finisce mai di stupire. Altre due ore di camminata e arrivo al piazzale del Maniva, nostro traguardo. Credo che le nostre vette e i nostri paesaggi non abbiano nulla da invidiare a località più famose e rinomate e invito tutti almeno una volta a godere di questi panorami; non vi pentirete! Ultima annotazione: la nostra escursione era per ricordare i 100 anni della nascita di mio papà Giovanni, scomparso da tempo, che amava questi posti.

Lettera firmata