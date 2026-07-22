Giardino Ex Arici, grazie ai tecnici per l’intervento
Egregi tecnici e collaboratori tutti del settore Verde pubblico, desidero esprimervi i miei ringraziamenti per avere celermente accolto la mia richiesta di intervento del 6 luglio per la fontanella situata nel giardino pubblico «Ex Arici Sega» in via Vittorio Arici alle Case di San Polo. Una inaspettata velocità di esecuzione nel risolvere il problema sollevato mi ha piacevolmente sorpreso.
Paolo Parizzi
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