Genitori anziani, quando i ruoli s’invertono

«Mangia ancora un poco di minestrina che poi c’è il dolce che ti piace». È dalla notte dei tempi che scenette di questo tipo avvengono tra genitori e figli, tuttavia, gli ingranaggi del tempo sono sempre in movimento e la sua famosa ruota che gira inesorabilmente per tutti fa trascorrere gli anni che quasi non ci si accorge, cosicché negli anni i ruoli possono invertirsi e quanti un tempo erano bambini, una volta arrivati o superati gli «enta», devono prendersi cura dei propri genitori proprio come questi facevano con loro tanto tempo fa, adesso che, perlomeno i più fortunati, si dirigono verso i fatidici «ento». «L’uomo ha sette anni da bambino e sette da vecchio», recita un famoso proverbio, pertanto, giunti a questo traguardo necessitano di molte più attenzioni, dalla certosina somministrazione degli indispensabili farmaci, il dover essere accompagnati per visite mediche ed esami e molto altro ancora, spesso tanto di giorno quanto la notte. La proverbiale pazienza dei nostri genitori è oggi assai più difficile da eguagliare rispetto a un tempo, sono cambiati i nostri stili di vita, gli orari del lavoro, aumentati impegni, appuntamenti e responsabilità, di fatto riducendo il tempo a disposizione a discapito della qualità dell’assistenza che vorremmo e dovremmo riservare a chi ha avuto cura di noi dalla nascita in poi. «Un genitore mantiene dieci figli ma dieci figli non mantengono un genitore» non dà certo una mano e, nonostante l’amara riflessione indotta, in molte occasioni è difficilmente contestabile. Come se ne esce? Bella domanda. Si fa per dire perché la risposta questa volta non sovviene affatto spontanea, indaffarata com’è a combattere in primis contro la nostra coscienza, quindi l’effettivo tempo a disposizione, poi il desiderio e la necessità di una maggiore libertà d’azione e tutta una serie di ulteriori e a volte egoistiche considerazioni che la rendono impari. È proprio il caso di dirlo: si accettano consigli.

Giuseppe Agazzi