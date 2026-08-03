Gavia a rischio. Fermate i camion prima del passo

È del 29 luglio la notizia di un bilico che, artatamente, ha «cercato» la vista dei meravigliosi panorami che la strada per il Gavia offre. L’autista, ignaro della cartellonistica, delle ridotte dimensioni della strada e di un minimo di buon senso, ha deciso di affrontare l’avventura con un «bestione» lungo circa 16 metri, pesante parecchie tonnellate e con una larghezza che passa i due metri e mezzo. Bene, cosa è successo? Strada bloccata per parecchi ore, lavori di rimozione lunghi e difficoltosi. Purtroppo questi episodi non sono isolati. Non voglio polemizzare sulle cause, ma offrire una occasione per riflettere sulle soluzioni, che potrebbero essere semplici e di poco costo come l’installazione di barriere d’altezza (o di larghezza) che avrebbero la funzione di bloccare i mezzi pesanti e loro similari (furgoni, camper ecc.) prima d’immettersi su una strada a ridotte dimensioni e con strapiombi continui. La mia è una semplice idea, ma potrebbe evitare parecchie complicazioni stradali.

Roberta Verzeletti

Malonno