Gavardo attende ancora la Pro loco promessa

Nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione comunale di Gavardo era previsto la costituzione della Pro loco. In una pubblica assemblea si era inoltre sottolineato che questo avrebbe permesso una programmazione delle manifestazioni senza sovrapposizioni. A distanza di oltre 7 anni nulla è stato fatto e le sovrapposizioni continuano. Propongo quindi agli organi competenti che visti i tempi biblici per applicare una cosa così semplice, si adotti in via provvisoria un sistema già sperimentato oltre mezzo secolo fa, da un nostro concittadino, maestro, referente della biblioteca: un «lunario» esposto fuori della biblioteca dove chi organizzava un evento segnava la data scelta. Il problema era così risolto. Chiedo quindi agli amministratori comunali di adottare almeno questo, in via provvisoria, in attesa che venga mantenuta una promessa che attende da troppo tempo.

Pierino Stefano Zucchini

Gavardo