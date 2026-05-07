Furti e aggressioni Io sono per la linea dura: sì ai rimpatri

Sempre più spesso leggo di arresti a persone che delinquono, aggredendo ed anche picchiando onesti cittadini solo per rubargli un cellulare, uno zaino, un portafoglio. Quando vengono presi, nella maggior parte dei casi sono persone nullatenenti, senza fissa dimora, a cui viene inflitto il divieto di presenza sul territorio dove hanno commesso il fatto, per in paio d’anni, ed una pena pecuniaria di 10.000 euro. Qualcuno mi può spiegare: a cosa serve la pena pecuniaria visto che sono nullatenenti senza fissa dimora? Quando mai si riscuoterà tale importo? Dove si andrà a bussare per riscuoterlo? Il tutto rientrerà nei crediti non esigibili del Comune? Non sarebbe invece il caso di infliggere un foglio di via definitivo anziché due anni e qualora fossero extracomunitari rimpatriarli Questo «solo» per la sicurezza di cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse.

Mario Testa