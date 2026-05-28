Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore
Lettere al direttore

Fuochi d’artificio, per noi un incubo. Siamo stanchi

Vi prego di intervenire su una questione che seppur di minor importanza rispetto a quello che sta succedendo nel mondo per noi abitanti di Bogliaco (Gargnano) sta diventando un incubo. I fuochi d’artificio nei pressi del centro storico. Sono una residente e abito vicino al palazzo Bettoni dove d’estate organizzano matrimoni e di conseguenza i fuochi d’artificio. Sono un incubo, sembra di stare sotto a un bombardamento dove tremano i vetri di casa e anche il cuore. È un danno per chi ha gli animali domestici. È un danno per i volatili notturni. La Giunta e il sindaco non ci sentono. Siamo stanchi. Perché dobbiamo subire questo scempio gratuito? È un paradiso il nostro lago rovinato dall’ignoranza e dal lucro senza rispetto. Vi prego fate qualcosa.

Silvia Pizzoni

Bogliaco

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...