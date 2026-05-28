Fuochi d’artificio, per noi un incubo. Siamo stanchi

Vi prego di intervenire su una questione che seppur di minor importanza rispetto a quello che sta succedendo nel mondo per noi abitanti di Bogliaco (Gargnano) sta diventando un incubo. I fuochi d’artificio nei pressi del centro storico. Sono una residente e abito vicino al palazzo Bettoni dove d’estate organizzano matrimoni e di conseguenza i fuochi d’artificio. Sono un incubo, sembra di stare sotto a un bombardamento dove tremano i vetri di casa e anche il cuore. È un danno per chi ha gli animali domestici. È un danno per i volatili notturni. La Giunta e il sindaco non ci sentono. Siamo stanchi. Perché dobbiamo subire questo scempio gratuito? È un paradiso il nostro lago rovinato dall’ignoranza e dal lucro senza rispetto. Vi prego fate qualcosa.

Silvia Pizzoni

Bogliaco