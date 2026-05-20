Forza Brescia. Peccato l’assenza di prelazione

Contesto le decisioni di non offrire la prelazione ai tifosi fidelizzati della tribuna per le partite dei play off. Tra l’altro, quegli stessi sportivi che hanno speso di più. Le motivazioni addotte dalla società Union Brescia si rifanno a certe condizioni dettate dalla Lega. A me della Lega poco importa, vorrei essere tenuto in considerazione se non come tifoso, a questo punto come cliente. Non mi dilungo. Ora e sempre Forza Brescia (quello del cuore, non del portafoglio...).

Paolo Parizzi

Sono un abbonato di Union Brescia a cui la società ha oggi comunicato che per tutti noi abbonati di tribuna non verrà concessa la prelazione per il nostro posto, né nessun altro di tribuna. Bontà loro, potremmo presentarci allo store dello stadio per prendere un biglietto in curva o gradinata. Premetto che allo stadio vado con mio papà abbonato pure lui, che di anni ne ha 85, frequenta assiduamente il Rigamonti, e prima viale Piave da 80 anni, e preferirei avesse un tetto sopra la testa. La società si nasconde dietro al fatto che i biglietti dei play off li gestisce la Lega di C Peccato che a Salerno, a Lecco e persino a Casarano gli abbonati di qualsiasi settore si terranno il loro posto. Mi chiedo quindi perché ci sia un simile atteggiamento verso noi tifosi, o meglio clienti visto che nel calcio moderno siamo questo.

Stefano Masserdotti

Brescia