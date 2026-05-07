Energia che manca. È ora che l’Italia diventi autonoma

Con l’attuale guerra Iran/Israele/Usa stiamo di nuovo cadendo nel problema dell’approvvigionamento di gas/petrolio. Cominciamo dalla chiusura delle centrali nucleari: l’unico Paese al mondo a chiuderle con la stupidità di mandare le barre di uranio in Francia e Inghilterra per «smaltimento radioattività» (ricordate le contestazioni al treno lungo il percorso) al costo di migliaia di euro all’anno da quando sono state fermate le centrali di Trino, Caorso, Latina e con smantellamento ancora in corso dopo oltre 35 anni. Tutto il mondo continua a deriderci. Passiamo alle piattaforme nell’Adriatico nel quale ne abbiamo installate circa 136. Di queste funzionanti circa 25 e dismesse da demolire (chissà quando) circa 20. Tutte le altre perché non vengono riattivate per ridurre importazioni? Il ridicolo della cosa è che gli altri Paesi dell’Adriatico come Croazia, Albania, Montenegro estraggono gas e petrolio e noi... stiamo (Verdi) a guardare. Un assurdo da parte nostra sono alcuni progetti con Tunisia per creare nel deserto «parchi» di pannelli fotovoltaici e poi comprare parte dell’elettricità prodotta. Perché in Italia no? Perché in Italia non cominciamo a mettere sui tetti delle nostre abitazioni pannelli fotovoltaici invece di continuare con le stupidaggini di vincoli paesaggio. Ridicolo. Guardate per esempio a Bagolino zona imbottigliamento Maniva quanti pannelli fotovoltaici sono installati sulla montagna (ma il paesaggio?) oppure fate un giretto a Bezzecca, Tiarno in Trentino dove quasi tutte le case hanno pannelli solari sui tetti. Ho passato per la ex nota Atb anni in Venezuela, Arabia Saudita e Kuwait in Paesi da cui continuano a comprare gas e petrolio e dove il problema dell’inquinamento all’estrazione non ci riguarda (non è casa nostra). Vogliamo smetter di inquinare altri Paesi e dedicarci in casa nostra a cercare gas, petrolio, metalli rari ce ne sono ma vengono inventati parchi a sproposito per non inquinare. Vogliamo darci una mossa e ricoprire i tetti delle nostre abitazioni con pannelli fotovoltaici e relativi accumulatori per ridurre dipendenze estere. È arrivato il momento di darci una mossa indipendentemente da quegli incapaci Neri o Rossi o Verdi che si alternano al governo.

F. Bertesco