Vorremmo rispondere alla lettera della signora Eleonora del 23 novembre, poi diventata un ampio articolo sul suo giornale il giorno seguente, per dare conto di quanto il Comune di Brescia stia facendo per risolvere questa difficile situazione. Comprendiamo la sofferenza della signora Eleonora per i tempi di risoluzione certamente troppo lunghi rispetto all’urgenza vissuta. Sono tempi, tuttavia, che non dipendono da una mancanza di attenzione e di cura da parte del Comune: le assistenti sociali coinvolte le hanno prestate entrambe, scontrandosi però con le difficoltà oggettive di una crisi abitativa che attraversa da tempo tutto il Paese. La crisi si è acuita in quest’ultimo periodo, nel quale sono drasticamente diminuiti i finanziamenti nazionali e regionali necessari per affrontarla: nella nostra città si è passati da quasi un milione di euro, fino a due anni fa, agli attuali sessantamila euro. Sono risorse inadeguate a dare risposta a diritti tra loro confliggenti: quelli della proprietà privata e quelli degli inquilini alla ricerca di un alloggio. In questo vuoto tutti i Comuni, e Brescia non fa eccezione, devono farsi carico della risposta. È un peso insieme economico e organizzativo che, come dice bene la lettera della signora Eleonora, guasta le relazioni, la vita di tante persone e la coesione sociale che tutti auspichiamo. Il Piano Casa nazionale, più volte annunciato, non sta producendo, né nei tempi né nelle quantità, risultati utili a risposte efficaci, e nemmeno la prospettiva di un futuro migliore. Sono molte le famiglie che devono cercare casa dopo uno sfratto per cessata locazione e che si trovano davanti il muro di canoni inarrivabili e di un’offerta pubblica molto inferiore alla domanda. Il Comune prova a comporre queste vertenze, anche contribuendo economicamente, con risorse proprie, a coprire parte delle morosità dovute a difficoltà dimostrate e garantendo un lavoro continuo di monitoraggio e di sollecitazione. Teniamo a sottolineare il ruolo prezioso del Progetto Contenimento Sfratti, che da anni cura la concertazione tra i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia nella gestione delle situazioni di morosità incolpevole. In una visione d’insieme del problema casa, inoltre, non va dimenticato il forte investimento per il recupero degli alloggi comunali, che vanno sistemati per poter essere assegnati e rispondere a una domanda molto ampia. Siamo convinti che solo risorse pubbliche adeguate e commisurate al bisogno possano affrontare situazioni che il mercato non sa risolvere e che, anzi, ci consegna, lasciandoci tutti feriti. La vicenda dell’alloggio sotto sfratto di proprietà della signora Eleonora è nota da tempo al Comune che, ben prima della lettera apparsa sul giornale, stava cercando soluzioni adeguate. Oggi possiamo dire che, entro l’inizio del prossimo mese, i genitori e i due figli minori presenti nell’alloggio saranno accolti in città in una struttura destinata alle famiglie in emergenza abitativa, dopo che per mesi la famiglia ha cercato, senza risultati, una soluzione sul mercato privato. Gli altri tre adulti troveranno ospitalità da dei conoscenti. Si sta lavorando anche perché l’alloggio venga riconsegnato in buono stato prima di quella data. La situazione dell’alloggio della signora Eleonora, dunque, si risolverà a breve, sebbene certamente i tempi di attesa per tale epilogo siano stati troppo lunghi per tutti. Il Comune di Brescia non si sottrae a fare la sua parte, sia nei confronti della cittadina proprietaria dell’alloggio, sia verso chi non riesce a trovare altre soluzioni abitative sul mercato e rischia di non avere un tetto sopra la testa. Ma, ribadiamo, non può essere l’unica istituzione rimasta a farlo. Chiediamo con forza alla Regione e al Governo di aumentare le risorse economiche necessarie a intervenire in questo e in tutti gli altri casi che, quotidianamente, ci troviamo a dover gestire da soli.

Marco Fenaroli

Assessore alle Politiche per la famiglia

Alessandro Cantoni

Assessore alle Politiche per la casa