È qui il sOMEnfest. Al Maglio di Ome giovani in festa

sOMEnfest. Come si chiamano? sOMEnfest. Cosa fanno? Una festa annuale al Borgo del Maglio di Ome. Perché? Perché sono un gruppo di giovani di Ome e non solo. Perché lavorano mesi per organizzare. Perché prendono ferie e permessi per i giorni di festa. Perché tutto il ricavato lo devolvono in beneficenza. Perché quest’anno hanno scelto Centro Unico Nemo di Brescia. Ecco perché, grazie.

Ornella Bono

Ome