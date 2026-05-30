Due figli laureati. Quanto orgoglio per una mamma

Scrivo queste righe con il cuore pieno di emozione e di orgoglio. Da poco ho visto i miei figli raggiungere un traguardo importante: la laurea! Il maggiore in Medicina a Brescia e il minore in International Management a Milano. Vederli con la toga, il sorriso negli occhi e la soddisfazione di chi ha costruito con impegno il proprio futuro, è stata una delle gioie più grandi della mia vita. Da mamma, non posso che essere fiera di loro, dei sacrifici affrontati, delle notti passate sui libri, delle rinunce e della determinazione che li hanno portati fin qui. La loro laurea non rappresenta soltanto un titolo di studio, ma il simbolo di una conquista personale. Anch’io, da giovane, avrei desiderato laurearmi, ma la vita, a volte, decide per noi: il lavoro, le responsabilità, le necessità familiari mi hanno portato su un’altra strada. Non me ne vergogno, perché ogni scelta fatta è stata dettata dall’amore e dal dovere, ma quel desiderio è rimasto silenziosamente dentro di me. Oggi, però, guardando i miei figli, sento che in qualche modo anche quel sogno continua a vivere. Le loro conquiste sono anche una piccola rivincita per tutti quei genitori che hanno messo da parte i propri desideri per dare ai figli opportunità migliori. A loro voglio dire: custodite sempre il valore dello studio, dell’impegno e dell’umiltà. E ricordate che dietro ogni vostro successo ci sono spesso sacrifici silenziosi fatti con amore. Per concludere… che dire di più… come mamma non potrei essere più fiera! Non solo per i titoli conseguiti, ma soprattutto per le persone che sono diventati: responsabili nel lavoro, determinati e pronti ad affrontare le sfide della vita.

Una mamma orgogliosa

Castel Mella