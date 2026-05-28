Due canzoni e due dediche. Ecco per chi

Come sempre leggevo la rubrica lettere al Direttore sul quotidiano dell’11 maggio e fra i miei commenti e le mie considerazioni mi accorgo di due inesattezze nella lettera titolata «Parole, parole, parole... In onda c’è Radio Fede»... Non è e non vuole essere un rimprovero ma solo una bonaria precisazione per la cronaca... Hurricane di Dylan è dedicata agli eventi che hanno coinvolto Rubin Carter, detto appunto Hurricane. Una delle tante tristi storie di errore giudiziario negli States verso una persona di colore per un omicidio che non aveva commesso. Grazie a questa canzone il caso fu riaperto e Rubin scagionato, ma ormai le chance mondiali erano sfumate. L’altra canzone quella di Francesco De Gregori «Leva calcistica della classe ’68» è dedicata a Agostino Di Bartolomei, giocatore della Magica Roma di Nils Lidhollm, morto suicida nel 1994. Baggio, tra l’altro è del 1967. Complimenti per l’informazione che il GdB tutti i giorni fornisce.

Roberto Scarsi

Roncadelle