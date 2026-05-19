Don Giuseppe e la Chiesa viva quando resta casa

Oggi si parla troppo spesso soltanto di ciò che fa rumore. Eppure esistono realtà silenziose che meritano attenzione: una chiesa piena di famiglie, giovani che tornano a partecipare, persone che ritrovano speranza e comunità grazie alla presenza autentica di un sacerdote. Per questo sarebbe bello che anche i giornali trovassero spazio per raccontare esempi positivi come la luce particolare che attraversa la comunità di Rovato. Non è fatta di effetti straordinari, ma di presenza, ascolto, semplicità e umanità. Una luce che porta il volto e l’energia di don Giuseppe Baccanelli. Ogni domenica mattina, alla Messa delle 9.30, la chiesa si riempie di fedeli. Famiglie, anziani, giovani, persone che magari da tempo si erano allontanate e che oggi ritrovano il desiderio di esserci. Non per abitudine, ma perché sentono qualcosa di vero. Don Giuseppe ha riportato al centro ciò che spesso rischia di perdersi: la semplicità del Vangelo e l’amore concreto verso il prossimo. Le sue omelie arrivano dritte al cuore perché parlano di vita reale, fragilità, speranza e necessità di guardarsi di nuovo negli occhi come comunità. Durante le celebrazioni riesce a creare un clima di gioia autentica e partecipazione. Giovani e meno giovani si lasciano coinvolgere, cantano, sorridono e perfino danzano insieme, ritrovando nella Chiesa un luogo vivo, capace ancora di unire le persone. Inclusivo, vicino ai più deboli, attento a chi soffre in silenzio, don Giuseppe non cerca protagonismo; sceglie invece ogni giorno di stare accanto alle persone, condividendone gioie e fatiche. A Rovato molti vedono in lui un esempio da seguire. Perché insegna che il cristianesimo non passa attraverso le apparenze, ma attraverso amore, ascolto e capacità di far sentire ogni persona accolta. Ma questa storia racconta anche qualcosa di più grande. Ci ricorda che è importante imparare a celebrare anche le cose semplici, perché spesso sono proprio quelle a rendere grandi le comunità e la vita delle persone. In tempi spesso segnati da individualismo e freddezza, don Giuseppe ricorda a tutti una cosa essenziale: la Chiesa torna viva quando sa essere casa, accoglienza e speranza. «Le cose semplici, vissute con autenticità, sono spesso quelle che rendono davvero grande una comunità».

Un papà della parrocchia