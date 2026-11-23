Vi scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione di degrado che da tempo interessa questa zona della città e che sta diventando sempre più difficile da accettare. Mi riferisco alle condizioni in cui si presenta quotidianamente l’area in prossimità dei cassonetti, dove si accumulano sacchi di rifiuti, materiali ingombranti e immondizia abbandonata al di fuori degli appositi contenitori. Non si tratta semplicemente di una questione estetica o di decoro urbano. La presenza costante di rifiuti provoca cattivi odori, rende poco piacevole vivere e transitare in questa zona e, soprattutto, crea condizioni igieniche preoccupanti. A questo si aggiunge la presenza sempre più frequente di topi. È difficile accettare che i cittadini che pagano regolarmente le tasse e rispettano le regole debbano convivere quotidianamente con una situazione di questo tipo, senza avere la certezza che vengano adottate misure efficaci per risolverla. C’è poi un aspetto che ritengo particolarmente grave e che riguarda la sicurezza e l’educazione dei più piccoli. Proprio davanti ai cassonetti si trova un passaggio pedonale utilizzato quotidianamente da numerosi bambini per raggiungere la scuola, tra cui anche mia figlia. Questi bambini si trovano quindi a dover passare accanto a cumuli di immondizia, rifiuti abbandonati e, potenzialmente, animali infestanti. Mi chiedo quale messaggio stiamo trasmettendo alle nuove generazioni quando permettiamo che situazioni simili diventino parte della normalità.

Lettera firmata