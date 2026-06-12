«Ddl dei cieli blu» Bella proposta, ma c’è chi boicotta

Nell’ultimo periodo, nei Comuni italiani sono disponibili i moduli da firmare relativi a una proposta di legge di iniziativa popolare denominata «Ddl Cieli Blu». Vorrei far notare come la Vallecamonica risponda in modo solerte ai principi di democrazia, fornendo un’adeguata pubblicità alle iniziative costituzionali di carattere popolare. Se qualcuno vuol prendersi la briga di verificare, può tranquillamente notare che nei Comuni della Vallecamonica la percentuale di pubblicazione delle varie raccolte firme è nettamente superiore rispetto agli altri paesi della provincia. Questa constatazione mi ha fatto riflettere su come il senso di democrazia si vada perdendo in tante Amministrazioni, che preferiscono evitare la pubblicazione sul sito ufficiale di alcune importanti iniziative lasciando così i propri concittadini privi di importanti informazioni democratiche. Vorrei sottolineare che nella stragrande maggioranza delle occasioni, durante l’insediamento della nuova Amministrazione, il sindaco promette di essere il sindaco di tutti. Purtroppo questa negligenza testimonia il contrario.

Roberta Verzeletti

Brandico