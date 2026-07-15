Curarsi è diventato sempre più un lusso. Perché?
La lettera del sig. Ignazio Gereloni dell’11 luglio rispecchia la verità del nostro Sistema sanitario. In questo periodo mio marito (78 anni) sportivo, ha giocato a calcio fino a 38 anni, niente fumo, niente alcol, vita senza stravizi, colpito da patologie che devono essere monitorate: niente sanità, solo a pagamento perché è impossibile prenotare. È a dir poco vergognoso! Abbiamo pagato, continuiamo a pagare e non abbiamo nessun servizio. Paghiamo, paghiamo e pagheremo senza servizio.
Lettera firmata
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