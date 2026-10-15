Così si potranno evitare i soliti inciuci alle urne

Vedremo come va a finire dopo la valutazione della Consulta, io ritengo che tutto sommato questa nuova legge sia migliore della precedente, intanto perché introduce il proporzionale ed evita i collegi uninominali dove gli inciuci erano all’ordine del giorno, in secondo luogo perché molto chiaramente stabilisce che chi vince le elezioni potrà governare serenamente, per quanto riguarda i capilista bloccati rispetto a prima è un passo avanti, con la precedente erano tutti bloccati, sulla rappresentanza di genere mi chiedo dove è previsto in costituzione questa norma? E penso che bisogna privilegiare la competenza e non il genere, se una donna ha i requisiti per candidarsi nessuno glielo impedirà, l’unico punto che mi lascia perplesso è il premio di maggioranza da assegnare sia alla Camera e principalmente al Senato.

Celso Vassalini

Cittadino europeo, Brescia