Sono abbastanza anziano per aver viaggiato sul tram che collegava Brescia a Salò. A mio parere nel 2026 nei centri urbani tutto ciò che viaggia su ferro deve scorrere sotto terra. Abito al di là del Mella, al Quartiere Cesare Abba, e chi proviene da Cellatica e Gussago per entrare in città troverà due «ostacoli» da superare. La linea tranviaria e l’incrocio di Ponte Crotte. Qualcuno ha calcolato i tempi di «sosta» degli automobilisti e l’inquinamento che ne deriverà? C’è qualcuno che può informare i lettori del Giornale di Brescia di quanto staranno fermi gli automobilisti quando arriverà il tram?

Francesco Zanatta