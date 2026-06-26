Com’è dura la vita accanto all’acciaieria

La Alfa Acciai continua a distribuirci fumi, polveri, odori nauseabondi, vibrazioni, rumori. Buon ultima, ma non un caso isolato, la nuvola nera, dovuta a «normali operazioni svolte nello stabilimento», più volte ripetuta negli ultimi mesi. Tutto questo con la benedizione del Comune, che, in replica ad una mia richiesta, ha testualmente risposto: «Il caso che lei segnala invece è attentamente monitorato da Arpa in quanto essendo l’acciaieria una grande industria sottoposta ad Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale), tutte le emissioni vengono monitorate secondo protocolli tecnici definiti con Provincia ed Arpa. I fumi sono quindi controllati». Lo vediamo bene. L’imperativo ora è la decarbonizzazione, quindi il buon vecchio e poco sano inquinamento ormai non viene nemmeno più tenuto in considerazione.

Andrea De Maldè