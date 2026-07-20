Ciclopedonale, servono controlli e sicurezza concreta

Ho letto con interesse le dichiarazioni del vicesindaco di Marone riguardo alla velocità delle biciclette sulla ciclopedonale. Condividere il problema è importante, ma credo che sia ancora più importante passare ai fatti. Sulla ciclopedonale sono presenti cartelli che impongono un limite di velocità di 10 km/h. Tuttavia, soprattutto nei fine settimana, molti ciclisti transitano a velocità ben superiori, mettendo a rischio pedoni, famiglie e bambini. La soluzione, a mio avviso, non richiede interventi complicati: servono controlli regolari e una presenza visibile della Polizia locale negli orari di maggiore affluenza. La sola presenza degli agenti avrebbe un importante effetto deterrente e contribuirebbe a far rispettare le regole. L’obiettivo non è fare cassa con le sanzioni, ma garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano la ciclopedonale, che è un patrimonio del nostro territorio e deve poter essere frequentata in tranquillità. Confido che alle dichiarazioni seguano iniziative concrete, nell’interesse dei cittadini e dei numerosi turisti che scelgono il nostro lago. Oltre alle dichiarazioni e alle opinioni, esistono anche i fatti. In questi anni ho raccolto circa 2.500 firme di turisti che chiedono maggiori controlli lungo la pista ciclopedonale, per garantire più sicurezza a chi la frequenta. Inoltre ho conservato diversi filmati che mostrano situazioni realmente accadute sulla ciclopedonale. Credo che, quando si parla di sicurezza, sia importante ascoltare non solo le istituzioni, ma anche chi vive quel tratto di lago ogni giorno e vede con i propri occhi cosa succede.

Taddeo Rinaldi

Marone