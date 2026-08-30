Ciao ai miei nonni. Una vera fortuna per chi li ha ancora

Vorrei spendere due parole in uno spazio che spesso riguarda lamentele o elogi per parlare della figura dei nostri nonni. Purtroppo il 2026 ha strappato alla mia esistenza le due nonne che mi erano rimaste. Dei nonni conservo ricordi meravigliosi di amore puro e totalmente disinteressato. Con i nonni ho vissuto, soprattutto durante la mia infanzia, momenti splendidi durante i quali, con l’entusiasmo di essere bambino, aiutavo a preparare i casoncelli per Natale, giocavo interminabili partite a dama, a briscola (addirittura dove mi venivano garantite incredibili vincite 120 a zero) o al gioco dell’oca. Si tratta di ricordi indelebili e dei quali ancora percepisco la gioia e la spensieratezza di quei momenti. Ogni perdita ha lacerato irreversibilmente la mia anima e purtroppo non è più possibile recuperare i momenti persi. Vorrei dire, a chi legge, di passare più momenti con i nonni, di farsi permeare dal loro amore puro, di assorbire la loro esperienza e i loro consigli, e infine di mai accantonarli, soprattutto quando a somigliare a bambini bisognosi di affetto paiono proprio loro. Grazie nonni, grazie Giovanni, Remo, Teresa e Marisa, ovunque voi ora siate, spero un giorno potremo stare di nuovo tutti insieme.

Davide Bonetti